Governo: Figliomeni (Fd’I), da sempre M5s pende a sinistra, si alleino anche a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi tre anni di amministrazione Raggi abbiamo più volte denunciato che l'anima del M5s è di sinistra e ne abbiamo avuto prova molte volte quando abbiamo votato provvedimenti importanti, in particolare su famiglia, immigrazione, sociale, rom e sicurezza”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, vicepresidente dell'assemblea capitolina e responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d'Italia. Figliomeni prosegue: “Adesso la dimostrazione ulteriore ci viene fornita dalla crisi di governo a livello nazionale dove la paura del voto, che manderebbe a casa molti insignificanti parlamentari grillini e della compagine renziana e zingarettiana, li fa diventare alleati e servi dell'Europa dei burocrati a guida franco-tedesca”. E conclude: “Visto che la vera ed unica opposizione nella Capitale è rappresentata da Fratelli d'Italia, ci chiediamo come mai non è stata ancora ufficializzata anche a Roma questa alleanza di sinistra tra M5s e Pd. Insieme a Giorgia Meloni, leader di indiscusso valore che può dare molto all'Italia, insistiamo affinché il presidente della Repubblica faccia decidere gli italiani e si evitino i giochi di palazzo mettendo in pista un governo rosso-giallo che combinerebbe molti disastri al nostro Paese".(Com)