Brasile: Bolsonaro, imprenditori aiutino a evitare ritorno "vecchia sinistra" in Argentina (2)

- Il presidente aveva nei giorni scorsi già espresso la sua contrarietà al ritorno di un esecutivo "kirchnerista" nel paese vicino, causando numerose polemiche con le opposizioni e con lo stesso Fernandez. "Non stiamo appoggiando Macri. Quello che non vogliamo è che la vecchia sinistra torni al potere. E se la strada per ottenerlo è appoggiare Macri, appoggeremo Macri, come ho sin qui fatto discretamente". Bolsonaro è tornato quindi a commentare l'ipotesi di una uscita dal Mercosur, il blocco commerciale cui appartengono anche Uruguay e Paraguay, nel caso in cui l'Argentina di Fernandez dovesse adottare una politica economica di chiusure, ipotesi smentita dal candidato peronista. Alberto Fernandez, ha ricordato Bolsonaro, "ha detto che non vuole allontanarsi da noi sul tema economico", ma che sul piano politico "non cammineremo mai assieme. Se si smette di difendere la democrazia e la libertà, anche noi adotteremo una posizione politica". (segue) (Brb)