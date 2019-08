Brasile: Bolsonaro, imprenditori aiutino a evitare ritorno "vecchia sinistra" in Argentina (3)

- A parlare dei possibili risvolti negativi sul Mercosur era stato per primo il ministro dell'Economia Paulo Guedes. Il presidente Bolsonaro "va molto d'accordo" con Macri "ed entrambi vanno d'accordo con il presidente Usa Donald Trump", ha detto Guedes secondo cui il caso di vittoria del presidente uscente "tutto procede ad alta velocità. Se qualcosa andasse storto noi non ci fermiamo, continuiamo ad aprire la nostra economia e se loro non lo fanno, lasciamo il Mercosur e andiamo per la nostra strada", aveva detto. (segue) (Brb)