Brasile: Bolsonaro, imprenditori aiutino a evitare ritorno "vecchia sinistra" in Argentina (5)

- Non meno teneri erano stati i primi commenti fatti da Bolsonaro nei giorni successivi alle primarie. "Con il possibile ritorno del gruppo del Foro di San Paolo, in Argentina, adesso il popolo ritira in massa il suo denaro dalle banche", scriveva Bolsonaro commentando in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, l'evolversi della crisi finanziaria in corso a Buenos Aires. La possibile vittoria peronista, proseguiva, segnerebbe l'affermazione di un "populismo" che rischia di rendere l'Argentina "sempre più simile al Venezuela". "Il ritorno di Cristina Kirchner metterà l'Argentina sulla strada del Venezuela, non vorrei che i fratelli argentini fuggano qui come avviene con i profughi venezuelani", aveva quindi dichiarato Bolsonaro. (segue) (Brb)