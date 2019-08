Brasile: Bolsonaro, imprenditori aiutino a evitare ritorno "vecchia sinistra" in Argentina (6)

- Le opposizioni argentine hanno peraltro bacchettato il governo, e in particolare il ministro degli Esteri Jorge Faurie, per non aver risposto alle accuse provenienti da Brasilia. In un comunicato emesso a nome del partito che rappresenta ufficialmente il variegato universo del peronismo, il "Partido Justicialista" (Pj), si definiscono le dichiarazioni di Bolsonaro come una "mancanza di rispetto nei confronti dell'elettorato che si è espresso democraticamente". "Siamo profondamente convinti che le dichiarazioni di Bolsonaro non rispecchiano il pensiero della maggior parte del popolo brasiliano e siamo fiduciosi che presto inizierà una nuova tappa che si lascerà dietro i discorsi di odio e scontro", conclude la nota del Pj. (segue) (Brb)