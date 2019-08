Calabria: Oliverio a Serrastretta (Cz) nella serata omaggio all’artista Dalida

- “Dobbiamo essere orgogliosi di artisti come la grandissima Dalida che segnava da protagonista le scene mondiali e che hanno radici nella nostra terra. Guardando a questa prospettiva abbiamo voluto sostenere il progetto che nasce intorno a questa eccezionale donna e artista: un investimento culturale, così come di proiezione dei valori positivi della Calabria”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio intervenendo ieri a Serrastretta alla serata che il Cantagiro ha dedicato al ricordo della straordinaria artista le cui origini sono state proprio nella cittadina del Reventino e nella quale i giovani cantanti in gara hanno interpretato brani del repertorio che la rese celebre. Un’occasione, arricchita dalla proiezione di documenti, filmati storici, fotografie che hanno portato nella vita di Dalida, nome d’arte di Jolanda Gigliotti, nei successi della sua carriera, nella quale è stato assegnato il “Premio Dalida”. Un riconoscimento regionale appena istituito, questo, andato alla cantante, ex modella Carla Bruni che ha inviato un videomessaggio, e per lei ritirato, dopo la consegna da parte del presidente Oliverio e del sindaco Felice Molinaro, da Cristiano Malgioglio che insieme alla conduttrice televisiva Barbara D’Urso di Dalida ha parlato in qualità di ospiti della manifestazione che ha avuto una partecipazione straordinaria di pubblico. (segue) (Ren)