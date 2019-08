Calabria: Oliverio a Serrastretta (Cz) nella serata omaggio all’artista Dalida (2)

- Proprio dal popolare cantante è venuto un sentito ringraziamento per quanto la Regione ed il suo presidente stanno mettendo in campo per una delle più importanti artiste che la scena musicale abbia mai avuto, come testimoniato da più di una consacrazione in assoluti templi come l’Olympia di Parigi. Nel corso dell’evento, attenzione è stata riservata anche al progetto “Auditorium- Teatro Dalida”, struttura finanziata dalla Regione i cui lavori di realizzazione sono già in corso, destinata ad essere anche spazio per esposizioni, luogo, unico nell’area, di valenza sovracomunale di creazione ed espressione per le arti visive, della musica e dello spettacolo. “Questa occasione straordinaria - ha detto ancora Oliverio nel corso di un breve intervento nella serata condotta da Francesco Occhiuzzi - , conferma la bontà del progetto che abbiamo sostenuto e che ha significato non solo valorizzare il bellissimo borgo che è Serrastretta, far conoscere la grande artista qual è Dalida alle nuove generazioni ma anche, attraverso lei, aver proiettato la nostra terra nel mondo. Il premio a Carla Bruni ha anche questo significato”. (segue) (Ren)