Calabria: Oliverio a Serrastretta (Cz) nella serata omaggio all’artista Dalida (3)

- “Abbiamo investito come non mai in cultura e beni culturali - ha ricordato Oliverio - e rafforzato molto la linea di progetti pluriennali perché per i comuni e per le associazioni ci fosse la possibilità di programmare gli interventi. Abbiamo un patrimonio enorme, abbiamo tesori nascosti che bisogna aiutare a far emergere, dando così anche opportunità ai nostri giovani e alle nostre ragazze per poter affermare i propri talenti. Una regione che punta concretamente sulla cultura è un territorio che guarda al futuro ed è per questo abbiamo investito: non per importare ma per produrre cultura e far in modo che anche grandi artisti potessero essere riferimento per i nostri giovani”. “Questo progetto è tra gli investimenti” ha messo l’accento il presidente della Regione che ha quindi fatto riferimento ad un altro impegno concretizzato: “nel 2017, in occasione della prima iniziativa dedicata a Dalida - ha sottolineato - proprio in questa piazza abbiamo assunto l’impegno di realizzare un teatro da dedicarle. I lavori sono oggi in corso, come ho constatato”. (segue) (Ren)