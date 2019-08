Calabria: Oliverio a Serrastretta (Cz) nella serata omaggio all’artista Dalida (4)

- “Abbiamo posto le basi perché quello dedicato a Dalida fosse appuntamento del calendario della nostra Regione, perché il premio diventi un evento importante, mi auguro sempre più largo – ha spiegato - Dobbiamo avere l’ambizione di farlo diventare internazionale per come merita la grande artista cui è dedicato”. “Auguro questo a Serrastretta e alla mia terra, perché la Calabria cresce se iniziative come queste si moltiplicano, si allargano dandole la possibilità di divenire punto di riferimento per attività culturali nello scenario nazionale, europeo e mondiale”, ha concluso Oliverio. (Ren)