Governo: Tajani a "il Giornale", spero non prevalga l'interesse del Palazzo (2)

- Salvini, dopo aver aperto la crisi, ha fatto retromarcia e corteggiato il M5s, cerca un nuovo accordo? "Se rifacesse un patto con i 5S sarebbe il suo errore politico più grave, mi auguro che non ci abbia neppure pensato. Loro sono alternativi a noi". Al Quirinale la delegazione di Fi salirà da sola, non come nel 2018 quando ce ne fu una unica di tutto il centrodestra. "Da allora le cose sono cambiate, c'è stato il patto gialloverde e Fi, che non è stata al governo con i 5S, rivendica la sua identità". Ma esiste ancora la coalizione? "Abbiamo dimostrato che solo con il centrodestra si vince, dal Piemonte alla Basilicata. Se Salvini vuole prevalere deve farlo con noi, che siamo nel Ppe e pensiamo ad un governo che non uscirebbe dall'euro, né dall'Europa e conterebbe di più a Bruxelles. Non sarebbe dannoso per il Paese come quello passato, perché non si può affrontare la grande sfida con Russia e Cina senza far parte dell'Ue". E se Mattarella chiedesse a FI di entrare in governo istituzionale... "Abbiamo fiducia in lui. Vedremo come andranno le cose", ha concluso Tajani. (Rin)