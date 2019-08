Governo: Zingaretti a "Il Messaggero", nessun veto su Di Maio in esecutivo (2)

- Ma non potrebbe essere proprio Zingaretti il premier di questo governo di legislatura? "Faccio il presidente della Regione Lazio e il segretario del Pd e credo siano già due impegni molto gravosi e intendo continuare a fare questo". Se sarà, sarà comunque un matrimonio complicato tra Pd e M5s. Non servirebbe un contratto? "Per carità. Il contratto di governo non funziona: lo abbiamo visto in questa triste pagina gialloverde. Non si può pensare che ci siano due vicepremier che si curano i rispettivi orticelli e che poi litigano su tutto. Cinque punti chiari sono la soluzione. Con la manovra al primo posto". Zingaretti chiede forte 'rinnovamento' ai grillini nei temi e anche nei nomi. Sta sbarrando la porta a Di Maio nell'esecutivo? "No, anzi. Non ho alcun veto su Di Maio nel governo. Ma non si potrà far scendere in campo la stessa squadra che ha perso già una partita. Comunque è veramente molto presto per parlare di nomi. Per il resto mi fermo qui. In questa fase, in cui tutto è ancora precario, occorre fare un passo per volta". Non lo preoccupa in questa trattativa il ruolo di Matteo Renzi. La scissione nel Pd però è un elemento che potrebbe complicare il quadro. "Qui non ci sono camere segrete. La scissione di Renzi è un'eventualità che nemmeno il diretto interessato nasconde, vedremo. Ma io sono il segretario del partito e devo tenere tutti dentro la stesso schema di gioco. E ci stiamo riuscendo bene". Ma la prima apertura al M5s è arrivata da Renzi, non dal segretario del partito. "Allora mettiamo in ordine i fatti. La proposta di Renzi, cioè quella di un governo istituzionale di breve durata, non ha ricevuto alcun tipo di reazione nel M5s. Perché, credo, che i grillini non si fidino di lui. Sfido a trovare una dichiarazione di un esponente politico che gli abbia detto di sì". Si tratta allora una mossa di puro protagonismo? "Non so se sia stato una mossa di puro protagonismo, quella di Renzi. (segue) (Rin)