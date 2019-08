Iran: Macron, incontro con Zarif prima del G7 per proposte su accordo nucleare

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, terrà "un incontro con gli iraniani prima del G7 - previsto a Biarritz dal 24 agosto - per provare a proporre cose". Lo ha affermato l'inquilino dell'Eliseo parlando coi giornalisti in conferenza stampa a Parigi. Il riferimento è alla riunione in programma per venerdì 23 agosto tra il presidente francese, il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, e il capo della diplomazia iraniana, Mohammad Javad Zarif. Un incontro già annunciato dallo stesso Zarif in occasione della sua visita a Stoccolma il 20 agosto scorso. "Abbiamo bisogno - ha aggiunto Macron - di discutere la gestione del dossier iraniano durante il vertice, anche se c'è forte disaccordo in merito all'interno del G7: tre potenze europee e il Giappone hanno una posizione abbastanza chiara, mentre gli americani hanno deciso di cambiare totalmente la loro linea". (segue) (Res)