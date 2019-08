Nepal: premier Oli in partenza per Singapore per altri controlli medici

Katmandu, 22 ago 09:38 - (Agenzia Nova) - Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, è in partenza per Singapore, per la seconda volta in meno di un mese, per sottoporsi a ulteriori controlli medici. Il premier nepalese è rientrato il 12 agosto dalla città-Stato, dove è rimasto una settimana per un check-up al National University Hospital. Le prossime visite sono finalizzate a perfezionare il dosaggio dei medicinali assunti. Oli, al governo dal febbraio del 2018, ha 67 anni e ha subito un intervento di trapianto renale dodici anni fa.

