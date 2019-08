Privacy: “Attività fuori da Facebook” parte in Irlanda, Corea del sud e Spagna, per ora non operativa in Italia

Roma, 22 ago 09:43 - (Agenzia Nova) - Non è ancora programmata la data del suo arrivo in Italia, ma gradualmente sarà attivata in Irlanda, Corea del Sud e Spagna la nuova funzione per le “Attività fuori da Facebook”, che permette agli utenti di restringere il campo delle pubblicità online che desiderano ricevere. Ad oggi chi usa lo smartphone ha più di 80 app ma ne usa circa 40 ogni mese. Inoltre, le scelte che gli utenti fanno online, compresi i siti web consultati, generano un traffico di dati che può essere utilizzato dalle piattaforme pubblicitarie per profilare l’utente e proporgli prodotti di possibile interesse. Con la nuova funzione “Attività fuori da Facebook” il colosso dei social network permette adesso di accedere a un riepilogo delle app e dei siti web che inviano informazioni a Facebook e, di conseguenza, consente di cancellare informazioni inerenti alle pubblicità online dal proprio account.



(Rer) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Non è ancora programmata la data del suo arrivo in Italia, ma gradualmente sarà attivata in Irlanda, Corea del Sud e Spagna la nuova funzione per le “Attività fuori da Facebook”, che permette agli utenti di restringere il campo delle pubblicità online che desiderano ricevere. Ad oggi chi usa lo smartphone ha più di 80 app ma ne usa circa 40 ogni mese. Inoltre, le scelte che gli utenti fanno online, compresi i siti web consultati, generano un traffico di dati che può essere utilizzato dalle piattaforme pubblicitarie per profilare l’utente e proporgli prodotti di possibile interesse. Con la nuova funzione “Attività fuori da Facebook” il colosso dei social network permette adesso di accedere a un riepilogo delle app e dei siti web che inviano informazioni a Facebook e, di conseguenza, consente di cancellare informazioni inerenti alle pubblicità online dal proprio account.(Rer)