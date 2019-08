Croazia: oggi seduta governo incentrata su ripresa produzione nel cantiere navale 3 maggio

- Il governo della Croazia discuterà nella seduta di oggi le misure per facilitare la ripresa di produzione nel cantiere navale 3 maggio. Lo riferisce l'emittente "N1". Secondo la testata, le misure sono state presentate dal premier Andrej Plenkovic come "indirizzate verso il contenimento delle perdite correnti per la Croazia". Il governo intende approvare una garanzia statale per un finanziamento che sarà erogato dalla Banca croata per la ricostruzione e lo sviluppo e servirà a terminare i progetti in corso. Secondo fonti non ufficiali, il governo intende inoltre restituire il 15 per cento dei debiti accumulati nei confronti dei creditori della struttura immediatamente e il resto dopo due anni oppure a seguito di un accordo con un eventuale partner strategico.(Zac)