Governo: Boccia (Pd), Lega irresponsabile, parla di taglio tasse ma con crisi fa solo debiti

- "La Lega con questa crisi di governo lascia al Paese delle cambiali molto più alte rispetto a quelle che hanno trovato quando si sono insediati". Lo ha detto Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile economia e società digitale del Partito democratico, in diretta a Radio Cusano Campus. "E, una volta per tutte, ribadisco che le clausole vergognose che io ho sempre combattuto, e che dal 2016 sono vietate dalla nostra riforma del bilancio, le hanno inventate loro con il secondo governo Berlusconi e sono esplose nella crisi tra il 2010 e il 2011. Allora erano tagli automatici a detrazioni e deduzioni, trasformate poi sempre da loro in Iva. Oggi non sono nemmeno più clausole ma scelte definitive che devono essere corrette e se non si interviene aumenta in automatico. Se l'Iva aumenterà dal primo gennaio 2020 la responsabilità è solo ed esclusivamente di Salvini e della Lega che hanno aperto la crisi con la sessione di bilancio alle porte", ha aggiunto Francesco Boccia (segue) (Com)