Governo: Boccia (Pd), Lega irresponsabile, parla di taglio tasse ma con crisi fa solo debiti (2)

- Il parlamentare del Pd ha sottolineato che "oggi parlano di una manovra da 50 miliardi, ma negli anni non ne hanno mai azzeccata una. Ogni volta che hanno concluso un'esperienza di governo hanno lasciato al paese una procedura di infrazione che la sinistra ha dovuto poi affrontare; in Europa avrebbero dovuto fare rivoluzioni e sono finiti in un angolo; facevano le manifestazioni contro la fatturazione elettronica e oggi non parlano più perché smentiti dai risultati; parlano di tasse da abbassare ma non fanno pagare le tasse alle multinazionali del web, che continuano ad eluderle; per non parlare della flat tax che è una barzelletta. Quando si parla di conti pubblici serve serietà e bisogna sempre dimostrare che le cose che si dicono si possono fare. Loro sanno solo far propaganda e anche d’accatto", ha concluso Francesco Boccia. (Com)