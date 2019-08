Napoli: 24enne raggiunta da colpo di pistola mentre era in scooter a Torre Annunziata

- Nella tarda serata di ieri a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, una ragazza è stata raggiunta a una gamba da un colpo d’arma da fuoco mentre inforcava uno scooter con il suo fidanzato. La coppia è stata affiancata da due persone, anche loro in moto, che hanno esploso tre colpi. La ragazza è stata condotta all’ospedale di Boscotrecase, non è in pericolo di vita, e sarà dimessa quest’oggi. I carabinieri hanno rinvenuto sul luogo dell’agguato tre bossoli ed una ogiva. Il fidanzato della ragazza era già noto alle forze dell’ordine. Indagano i militari dell’Arma. (Ren)