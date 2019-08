Russia: sondaggio, solo un russo su cinque ritiene di poter influenzare scelte del governo

- Solo un quinto dei cittadini russi (il 19 per cento) ritiene di poter influenzare l'adozione delle decisioni da parte del governo nel paese. È quanto emerge da un sondaggio effettuato dall'istituto di ricerca demoscopica Levada Center. Il 79 per cento dei russi non crede nella propria influenza sulle decisioni del governo nel paese. L'indagine dimostra inoltre che il 31 per cento dei russi ritiene di poter influenzare le decisioni delle autorità locali. Di parere contrario, il 66 per cento dei cittadini intervistati. La maggior parte di coloro che credono nella possibilità di influenzare le autorità rientra nella fascia giovane della popolazione (età compresa tra i 18 e 24 anni). Un tasso più elevato di fiducia si registra anche nelle persone con istruzione superiore. (Rum)