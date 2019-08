Usura: Codici, Roma nella morsa degli strozzini, esercenti abbandonati da istituzioni

- Una situazione grave, pericolosa e pesante a Roma sul fronte della legalità e in cui si stanno ritagliando sempre più spazio gli strozzini. È la denuncia che arriva dall’associazione Codici che facendo riferimento agli ultimi dati, diffusi durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto della Corte d'Appello di Roma, spiega che “i processi per reati legati all'usura sono passati da 32 a 48”. Per il segretario nazionale di Codici Ivano Giacomelli si tratta di “numeri inquietanti” che “la nostra associazione tocca con mano, visto che siamo impegnati in tre procedimenti legati all'usura: un fenomeno che purtroppo sta dilagando nella Capitale e che non sembra trovare ostacoli anche a causa di istituzioni poco presenti". (segue) (Com)