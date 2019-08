Usura: Codici, Roma nella morsa degli strozzini, esercenti abbandonati da istituzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emblematica la storia di una commerciante che ha trovato la forza di denunciare l'usuraio. Codici riferisce che la donna ha raccontato che nel 2015, a causa di problemi economici sia con l’attività commerciale sia in famiglia, si è rivolta ad un uomo, indicato da un commerciante della zona come rappresentante di piccole società del settore ed in grado di fornire prestiti vantaggiosi. "Abbiamo chiesto un prestito di 3.000 euro – ha raccontato la signora – ma in poco tempo ci siamo resi conto che di fronte non avevamo un altro esercente, ma un usuraio. Gli interessi diventavano sempre più alti ed alla fine ci siamo ritrovati a dover restituire 15.000 euro. Non avevamo quei soldi e così sono iniziate le minacce". (segue) (Com)