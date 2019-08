Iraq: governatorato di Ninive annuncia restauro 680 abitazioni a Mosul

- Il governatorato iracheno di Ninive ha annunciato l'avvio di un progetto edilizio per il restauro di 680 abitazioni nella parte orientale della città di Mosul, roccaforte dello Stato islamico in Iraq dal 2014 al 2017. L'iniziativa giunge dopo che i residenti hanno ripetutamente protestato contro l'amministrazione per i cadaveri ancora tra le macerie e per lo stato della città, distrutta durante la battaglia per liberarla dall'autoproclamato califfato dello Stato islamico. "Il personale tecnico e ingegneristico del governatorato è in coordinamento attivo con le aziende locali per restaurare 680 case nella città vecchia di Mosul". Lo ha dichiarato ai media locali Mansour Mareed, governatore di Ninive. "Secondo le rilevazioni del comune – ha spiegato - il tasso di distruzione nella città vecchia di Mosul ha raggiunto il 90 per cento del tessuto abitativo, con la maggior parte delle case completamente crollate". Stando ai dati presentati in un recente rapporto delle Nazioni Unite, sono oltre 21 mila le case danneggiate o crollate a causa della guerra in quest'area della città nord-irachena. "Il progetto mira a rimuovere le macerie e a facilitare il ritorno degli sfollati", ha concluso Mareed, aggiungendo che si aspetta la conclusione dei lavori entro otto mesi. (segue) (Irb)