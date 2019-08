Sicurezza stradale: sanzioni per circa 8mila euro in controlli Gdf nel senese

- Sono state elevate contravvenzioni per circa 8mila euro durante i controlli del periodo estivo della Guardia di finanza. Destinatari delle sanzioni gli automobilisti indisciplinati per infrazioni di varia natura: eccesso di velocità, guida senza patente, circolazione senza copertura assicurativa. Molte violazioni sono state accertate in orario notturno, hanno specificato gli uomini delle fiamme gialle. (Ren)