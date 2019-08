Bosnia: rappresentante serbo Dodik, posizioni contrapposte di bosniaci musulmani indicano che paese "non può esistere" (2)

- Secondo Dodik, "il territorio della Bosnia dovrebbe essere ridefinito, ovvero suddiviso in tre nuovi paesi". Dodik ha inoltre accusato il presidente di turno e rappresentante croato nella presidenza Zeljko Komsic per avere dichiarato di contrapporsi al concetto della costituzionalità dei tre popoli maggioritari. Dodik ha affermato che "la costituzione del paese indica chiaramente che la Bosnia è composta da due entità e da tre popoli costitutivi, ma nonostante questo la reazione dell'alto rappresentante internazionale in Bosnia (Valentin Inzko) alle dichiarazioni di Komsic non è arrivata". Il rappresentante serbo ha detto che "Komsic non ha la legittimità per rappresentare il popolo croato nella presidenza". (segue) (Bos)