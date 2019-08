Bosnia: rappresentante serbo Dodik, posizioni contrapposte di bosniaci musulmani indicano che paese "non può esistere" (3)

- Il commissario Ue all'Allargamento e alle Politiche del vicinato Johannes Hahn ha invitato ieri i leader dei tre principali partiti bosniaci a rispettare la scadenza, da loro stessi approvata, del 7 settembre come data finale per la formazione del nuovo governo a Sarajevo. Hahn ha sostenuto in un tweet che "a 10 mesi dalle elezioni, i cittadini si attendono a ragione che il processo di formazione del governo si muova avanti al fine di accelerare il processo di approvazione di riforme richieste dal percorso europeo". Hahn ha detto che "i leader bosniaci hanno accettato la scadenza di 30 giorni nel momento in cui hanno firmato l'accordo sulla maggioranza e ora devono rispettare la loro stessa scadenza al fine di rimanere credibile". L'Ue, secondo Hahn, "si dispiace per il fatto che la seduta di ieri della presidenza tripartita è stata interrotta prima della nomina del premier designato". (segue) (Bos)