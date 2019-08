Difesa: jet Usa saranno i primi a far uso delle portaerei giapponesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le modifiche all’incrociatore tuttoponte Izumo, che consentiranno il decollo e l’atterraggio di aerei da combattimento F-35B, dovrebbero essere operative dall’anno fiscale 2020; quelle alla nave gemella Kaga, invece, dovrebbero essere introdotte dal 2022. Il governo giapponese ha approvato l’acquisto di velivoli F-35B da destinare alle due navi, che però non saranno operativi con le Forze aeree di autodifesa sino al 2024. Nel conseguente intervallo di tre anni, gli unici velivoli in grado di operare sulle portaerei giapponesi saranno quelli in dotazione al corpo dei Marine degli Stati Uniti. Secondo fonti governative citate da “Asahi”, il generale Robert Neller, allora capo dei Marine, ha visitato il Giappone lo scorso marzo proprio per discutere le operazioni di velivoli Usa dalle imbarcazioni giapponesi. Per il momento, pare che le operazioni dei velivoli da combattimento Usa sulle portaerei giapponesi saranno limitate alle esercitazioni congiunte e a situazioni di emergenza che richiedano atterraggi immediati. (Git)