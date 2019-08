Medio Oriente: forze israeliane colpiscono postazioni Hamas a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caccia delle forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito nella notte obiettivi del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, da dove in precedenza sono stati lanciati razzi diretti a città dello Stato ebraico. Lo riferiscono le Idf, precisando che sono state colpite numerose “basi del terrore” nell’enclave. Nel corso dell’operazione, le Idf hanno colpito anche obiettivi navali al largo delle coste di Gaza, subito dopo che un primo razzo è caduta in un campo aperto in Israele. “Le Idf continueranno ad opporsi ai tentativi di colpire i civili israeliani e considerano Hamas un’organizzazione terroristica responsabile di quanto avviene al suo interno e all’esterno”, si legge in un comunicato stampa.(Res)