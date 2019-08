India: Modi in viaggio ufficiale in Francia, Emirati e Bahrein da oggi al 26 agosto (2)

- Dalla Francia Modi raggiungerà il Golfo Persico. Sarà negli Emirati il 23 e 24 agosto, dove incontrerà il principe della corona di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, per discutere di questioni bilaterali, regionali e internazionali di comune interesse. Il primo ministro indiano sarà insignito della più alta onorificenza civile emiratina, l’Ordine di Zayed, intitolata a Zayed bin Sultan al Nahyan, fondatore degli Emirati. I due paesi hanno una stretta relazione, elevata a partnership strategica onnicomprensiva nel 2015, in occasione di una precedente visita di Modi. Il premier indiano è stato negli Emirati anche nel febbraio dell’anno scorso, ospite principale del World Government Summit. Il principe Mohammed è stato in India nel febbraio del 2016 e nel gennaio del 2017, ospite della festa della Repubblica. Gli scambi commerciali bilaterali valgono circa 60 miliardi di dollari all’anno; gli Emirati sono il terzo partner dell’India e il quarto fornitore di greggio. Nel paese del Golfo vive una comunità indiana di 3,3 milioni di persone. (segue) (Inn)