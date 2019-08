Giappone-Usa: ministro Motegi, verso “fase conclusiva” colloqui commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Stati Uniti sono vicini alla “fase conclusiva” dei colloqui tesi a negoziare un accordo bilaterale di libero scambio. Lo ha dichiarato ieri il ministro giapponese incaricato dei negoziati, Toshimitsu Motegi, a Washington per una nuova sessione di colloqui con il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer. I negoziati dovrebbero proseguire per due giorni, con l’obiettivo di giungere a un accordo generico entro la fine del mese di settembre. L’obiettivo dei colloqui in corso a Washington è di superare le divergenze relative alle tariffe su settori chiave come la carne bovina e le automobili. “Dal momento che sono in ballo i nostri interessi nazionali, i negoziati sono difficili, ma abbiamo fiducia l’uno nell’altro, e siamo stati in grado di approfondire le discussioni”, ha dichiarato Motegi al termine della prima giornata di colloqui, che si sono protratti per oltre cinque ore. Il ministro ha aggiunto che le delegazioni dei due paesi hanno “ridotto le rimanenti voci in agenda”, e che i negoziati stanno “gradualmente raggiungendo la fase conclusiva”. (segue) (Was)