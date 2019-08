Giappone-Usa: ministro Motegi, verso “fase conclusiva” colloqui commerciali (8)

- Stati Uniti e Giappone hanno intrapreso il 10 e l’11 giugno scorsi una nuova sessione di negoziati avanzati a Washington, per giungere alla definizione di un accordo commerciale tra i due paesi. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia e del commercio giapponese, Toshimitsu Motegi, che è stato incaricato di rappresentare il Giappone in sede negoziale. Alla sessione di negoziati hanno preso parte rappresentanti dei ministeri giapponesi di Esteri, Agricoltura, ed Economia. I colloqui si sono concentrati sulle richieste incrociate di tagli ai dazi alle rispettive merci di importazione, con particolare riferimento ad automobili e prodotti agricoli. (segue) (Was)