Malesia: premier Mahathir prepara rimpasto di governo

- Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, starebbe pianificando un rimpasto dell’Esecutivo, e le indiscrezioni rilanciate dalla stampa del paese anticipano un ritorno dell’ex ministro del Commercio e dell’industria, Mustapa Mohamed. Secondo le anticipazioni della stampa, il rimpasto lascerà perlopiù immutata la compagine dei ministri, e riguarderà invece la ridefinizione dei loro portafogli. Mustapa, noto anche in Malesia come Tok Pa, è stato ministro dal 2009 al 2018, negli esecutivo dell’allora primo ministro Najib Razak. In occasione delle elezioni dello scorso anno, il politico ha aderito al partito Bersatu, fondato da Mahathir. Secondo il quotidiano “Oriental Daily”, il premier ha discusso il rimpasto di governo con i leader dei principali partiti della coalizione di governo, Pakatan Harapan (il “Patto della speranza”). Secondo le indiscrezioni, Dr Wan Azizah Wan Ismail, moglie del leader del principale partito di governo, Anwar Ibrahim, manterrà l’incarico di vicepremier, dal momento che non esiste ancora un calendario per l’avvicendamento nel ruolo di primo ministro tra Mahathir e lo stesso Anwar. (segue) (Fim)