Balcani: ex militari tedeschi chiedono risarcimento per esposizione uranio impoverito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pericolo, secondo il governo austriaco, "può verificarsi a causa di qualità chimiche e non radioattive di questo materiale e soltanto se viene assunto sotto forma di una soluzione". La popolazione civile, gli appartenenti alle organizzazioni umanitarie e le truppe di pace "difficilmente hanno respirato quantità sufficienti a rappresentare un rischio, ma il contatto prolungato con pallottole contenenti l'uranio impoverito è a ogni modo da evitare". In Italia sono stati versati finora 30 milioni di euro di risarcimenti alle vittime dell'uranio impoverito. Secondo dati non ufficiali, sono almeno 359 i militari italiani morti dal 1999 al 2018 a causa dell'esposizione all'uranio impoverito e sarebbero 4 mila i soldati che sono stati esposti alla sostanza radioattiva, soprattutto durante la missione in Kosovo. (Res)