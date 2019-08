Sudan: Troika, congratulazioni a nuovo premier Abdalla Hamdok

- I paesi che compongono la cosiddetta Troika per il Sudan (Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia) hanno diffuso una dichiarazione congiunta per fare le congratulazioni al nuovo primo ministro Abdalla Hamdok, eletto dal Consiglio sovrano incaricato di guidare il paese durante i tre anni del periodo di transizione. “Accogliamo in maniera estremamente favorevole questo primo passo verso la creazione di un governo, e siamo ansiosi di collaborare con le nuove istituzioni sudanesi”, si legge nel documento, in cui paesi esortano le autorità del paese a “sfruttare questa opportunità per pacificare i confini, approvare una Costituzione che tuteli i diritti umani dei cittadini e creare l’infrastruttura necessaria all’organizzazione di elezioni libere e democratiche”. “Esortiamo tutte le parti a collaborare per il raggiungimento di questi obiettivi comuni, e chiediamo ai gruppi armati presenti nel paese di cooperare con il nuovo governo e portare la pace”, è scritto nella dichiarazione. (Was)