Giappone-Corea del Sud: Pechino sollecita a superare disputa tramite il dialogo (3)

- Il governo cinese sta tentando di ricorrere alla propria influenza regionale per agire da mediatore nell’aspra disputa commerciale in atto tra Giappone e Corea del Sud. I controlli alle esportazioni tra i due paesi saranno al centro dell’agenda della ministeriale trilaterale che si terrà a Pechino da domani. Domenica i media di Stato cinesi hanno pubblicato una serie di commenti di esperti ed editoriali che sollecitano per la Cina un ruolo di arbitraggio della disputa. “La Cina ha sempre giocato un ruolo attivo nell’integrazione economica regionale, ed è per questa ragione che la Cina potrebbe agire da mediatore per aiutare Giappone e Corea del Sud a trovare un compromesso”, ha scritto ad esempio sul “Global Times” Chen Youjun, direttore dell’ufficio per l’economia regionale presso gli Istituti per gli studi internazionali di Shanghai. L’accademico ha ipotizzato la promozione di un accordo di libero scambio trilaterale come via per “allentare le pressioni nazionaliste” in Giappone e Corea del Sud. Pechino sembra puntare anche ad un ruolo di supplenza degli Stati Uniti, restii a intervenire nella disputa tra i due alleati asiatici nonostante una richiesta diretta di assisenza da parte di Seul. (segue) (Cip)