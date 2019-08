Paraguay-Brasile: caso Itaipù, ripresi negoziati per forniture elettricità alla centrale (7)

- L'ex direttore di Ande, Ferreira, convocato in senato dalla commissione speciale di controllo per gli Enti binazionali, ha dichiarato in parlamento che l'accordo "è illegale". "L'articolo 29 dell'annesso 'A' del Trattato di Itaipù richiede il parere dell'Ande ma nessun funzionario dell'Ande ha visto quel documento", ha affermato. L'ex funzionario ha denunciato che l'accordo è stato siglato esclusivamente dall'ex ambasciatore paraguayano in Brasile, il dimissionario Hugo Saguier, e dal suo omologo Pedro Miguel da Costa e Silva, in base una procedura che sarebbe quindi irregolare. Secondo l'ex direttore di Ande inoltre il presidente Mario Abdo Benitez, così come l'ex ministro degli Esteri, il pure dimissionario Luis Alberto Castiglioni, non sarebbero stati al corrente delle irregolarità. (segue) (Abu)