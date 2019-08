Governo: Savino (FI), Berlusconi aveva avvertito su rischi esecutivo gialloverde

- “Il presidente Berlusconi aveva detto e avvertito gli amici della Lega che i grillini sono inaffidabili e che sarebbero stati i fatti, gli insuccessi e le incompatibilità a far cadere la maggioranza di governo". Lo afferma la deputata di Forza Italia Elvira Savino. "L’esperimento gialloverde è durato fin troppo - prosegue - e fin troppi danni ha fatto al Paese e in particolare al sud. L'economia è ferma e le prospettive sono pessime". Savino conclude: "L’unica coalizione già pronta a governare con un progetto concreto di rilancio del Paese, e con un programma già preparato e che necessita solo di qualche piccolo aggiornamento, è il centrodestra con l’apporto indispensabile di Forza Italia senza la quale non ci sarebbe il centrodestra ma solo la destra-destra”.(Com)