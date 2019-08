Usa: Ufficio bilancio Congresso, deficit arriverà a 960 miliardi di dollari quest’anno

- Il deficit di bilancio federale degli Stati Uniti arriverà a 960 miliardi di dollari alla fine dell’anno fiscale 2019 che si chiude a settembre, e potrebbe toccare i 1000 nel corso di quello successivo. Lo si apprende grazie ad uno studio aggiornato pubblicato oggi dall’Ufficio di bilancio del Congresso statunitense, che aveva precedentemente stimato il deficit federale per l’anno fiscale corrente a 896 miliardi di dollari. Stando alle informazioni diffuse dal “New York Times”, le previsioni sarebbero ancora peggiori se non fosse per lo stato attuale dei tassi d’interesse, che contribuiscono a contenere i costi di gestione del debito pubblico. (Was)