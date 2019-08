Usa: Trump, premier danese “sgradevole” in merito a potenziale cessione Groenlandia

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha criticato aspramente il primo ministro danese, Mette Frederiksen, definendo “sgradevoli” le sue affermazioni in merito alla potenziale cessione della Groenlandia agli Stati Uniti. “Credo che abbia espresso la sua opinione in maniera molto sgradevole”, ha detto il presidente durante un punto stampa organizzato oggi alla Casa Bianca, spiegando le ragioni che lo hanno portato a rinviare l’incontro con la premier danese fissato a settembre. (segue) (Was)