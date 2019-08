Argentina: misure anticrisi, proposta bocciata da 19 province su 23 (2)

- La decisione dei governatori rischia adesso di pregiudicare il piano di stabilizzazione macroeconomica che verrà adottato da qui a dicembre, quando scadrà il mandato dell'attuale governo. Il nuovo ministro delle Finanze, Hernan Lacunza ha ribadito ieri che il governo argentino non abbandonerà gli obiettivi di politica fiscale concordati con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e ha assicurato che il pacchetto anticrisi annunciato dal governo, che include eliminazione dell'Iva dai prodotti del paniere di base e un aumento del minimo non imponibile, non intaccherà l'obiettivo del raggiungimento del deficit zero entro la fine dell'anno. "Le misure della settimana scorsa non mettono a rischio le mete fiscali, sono autofinanziate attraverso il maggior gettito fiscale previsto per i prossimi mesi", ha detto Lacunza nella conferenza di presentazione del suo programma. (segue) (Abu)