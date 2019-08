Argentina: misure anticrisi, proposta bocciata da 19 province su 23 (5)

- "Qualsiasi ulteriore pressione svalutativa non trova giustificazione nella realtà dell'economia", ha dichiarato quindi Lacunza, che ha sottolineato che le prossime azioni di governo sono state coordinate con la Banca centrale. "Tutto ciò che succede nel mercato finisce per ripercuotersi sulla gente, stabilizzare il tipo di cambio è la cosa più importante che possiamo fare per la popolazione", ha quindi aggiunto. Secondo il ministro "permettere una maggiore volatilità aggiungerebbe incertezza e pressione sull'inflazione". "Sebbene la situazione sia complessa abbiamo gli strumenti per uscirne e garantire la continuità", ha quindi assicurato Lacunza, ribadendo l'importanza dell'azione di riordinamento dei conti pubblici per il futuro. "Lasceremo al prossimo governo una piattaforma più robusta per avviare una fase di crescita sostenuta costituita da conti pubblici ordinati ed un equilibrio fiscale primario", ha concluso. (segue) (Abu)