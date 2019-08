Argentina: misure anticrisi, proposta bocciata da 19 province su 23 (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto anticrisi voluto dal presidente Macri ha come punti forti il taglio dell'Iva sui prodotti del paniere di base - pane, latte, pasta, zucchero -, e il congelamento del prezzo dei carburanti per i prossimi 90 giorni. Una decisione, quest'ultima, non del tutto incassata dai principali attori del comparto, che si sono detti pronti a possibili ricorsi contro il decreto. La lista di misure comprende anche l'aumento del salario minimo (attualmente a 200 euro circa), un bonus straordinario di 80 euro a fine mese per gli impiegati pubblici, l'aumento del minimo non imponibile della tassa sul reddito a 1100 euro circa, la moratoria con il fisco per le piccole e medie imprese. Il costo fiscale di queste misure è stato stimato attorno ai 600 milioni di euro (al cambio corrente). Il ministro della Produzione, Dante Sica, ha nelle ultime ore detto che il governo potrebbe entro la fine del mese varare altre iniziative. (segue) (Abu)