Usa: Fed, forti divisioni interne su possibilità di ridurre nuovamente tassi interesse (2)

- La riunione di fine luglio si è conclusa con la decisione di operare una riduzione dei tassi di interesse pari allo 0,25 per cento a fronte di un’inflazione inferiore alle aspettative, uno scarso livello di investimenti e una serie di incertezze relative alla politica commerciale del paese. La Banca centrale, come riferisce il “Washington Post”, ha tuttavia precisato che la misura costituisce “un aggiustamento” e sottolineato l’importanza di “essere flessibili” dal momento che alcuni dei rischi che hanno reso necessari i tagli potrebbero essere risolti nel prossimo futuro. (segue) (Was)