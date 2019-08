Brasile-Regno Unito: firmato accordo per rafforzare interscambio commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento è stato firmato dal segretario esecutivo del ministero dell’Economia brasiliano, Marcelo Guaranys, e dal sottosegretario al Commercio esteri e agli Affari internazionali, Marcos Troyjo. Per la parte britannica il protocollo è stato siglato dal ministro per il Commercio internazionale, Conor Burns. L’accordo è teso a rafforzare l’efficienza nel quadro dell’interscambio commerciale, creando al contempo un ambiente più inclusivo per società di dimensioni più ridotte. (segue) (Brb)