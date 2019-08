Usa: fonti stampa, almeno in 8 avrebbero lasciato Epstein da solo nella sua cella

- Sarebbero stati almeno otto i membri del personale dell’Ufficio federale delle carceri (Federal Bureau of Prisons) che hanno ignorato l’ordine di non lasciare il miliardario Jeffrey Epstein, trovato morto lo scorso 10 agosto nel carcere federale di New York in un apparente caso di suicidio, da solo nella sua cella. Lo riferisce il “Washington Post”, citando fonti riservate informate dei fatti. Stando alle informazioni diffuse, il fatto che al corrente di tale ordine vi fossero così tante persone tra impiegati e supervisori avrebbe allarmato gli investigatori, che al momento stanno lavorando per verificare se la mancanza sia da imputare ad un intento criminale o a semplice incompetenza. Secondo quanto riportato dal “Washington Post”, le fonti non hanno rilasciato ulteriori dettagli in merito all’identità delle persone coinvolte, e l’Ufficio federale delle carceri si è astenuto dal commentare. (segue) (Was)