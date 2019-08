Brasile: Eletrobras, capacità installata in aumento del 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia elettrica statale brasiliana Eletrobras ha registrato un aumento del 30 per cento in termini di capacità installata del paese, superando i 50 mila Megawatt complessivi. Secondo la società, il risultato è stato raggiunto grazie alle attività di 128 impianti di proprietà sua e delle aziende collegate. In particolare, la compagnia ha raggiunto i 50.207 Megawatt di potenza installata con l'entrata in funzione della quattordicesima unità di generazione nell'impianto di Belo Monte, installato sul fiume Xingu, nello stato di Pará. Con il valore produttivo aggiunto garantito dalla nuova unità la centrale di Belo Monte sarà in grado di fornire 8.788 megawatt di capacità installata al sistema elettrico brasiliano. (Brb)