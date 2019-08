Usa: Trump, non stiamo valutando nuove forme di tagli fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, Trump ha dichiarato che la Casa Bianca starebbe esaminando una serie di proposte per risollevare l’economia nazionale, mantenendo la crescita a livelli positivi. Stando al “Wall Street Journal”, tra le possibili soluzioni ci sarebbe stato il taglio alle imposte sulle plusvalenze. “Siamo ben lontani da uno scenario di recessione”, ha detto il capo dello Stato durante un punto stampa alla Casa Bianca, aggiungendo che sono in corso di valutazione diversi tagli alle imposte. (Was)