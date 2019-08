Usa: lodi a Paraguay per inclusione Hezbollah in lista terrorismo internazionale

- Il dipartimento di Stato statunitense ha diffuso oggi una nota in cui elogia le autorità del Paraguay per aver riconosciuto le organizzazioni libanese Hezbollah e palestinese Hamas come organizzazioni terroristiche internazionali. “Si tratta di un altro, importante passo che contribuirà a far sì che questi gruppi non siano più in grado di raccogliere fondi e organizzare attacchi terroristici in giro per il mondo”, si legge nella nota, in cui viene aggiunto che “la comunità internazionale sta riconoscendo Hezbollah per quello che è: non una forza in difesa del Libano, ma un’organizzazione terroristica tesa a realizzare gli obiettivi dell’Iran”. (Was)