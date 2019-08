Argentina: misure anticrisi, proposta bocciata da 19 province su 23

- Sono 19 su un totale di 23 i governatori provinciali che hanno confermato la loro opposizione al pacchetto di misure anticrisi annunciato la settimana scorsa dal presidente argentino, Mauricio Macri. Lo riferiscono i media del paese latinoamericano, aggiungendo che i governatori provinciali hanno annunciato un possibile ricorso alla Corte suprema sulla vicenda dal momento che, a loro dire, una buona parte dei costi relativi all’attuazione di queste misure (circa il 57 per cento) andrebbe a ricadere sulle province. Nello specifico, sono state avanzate forti critiche nei confronti dell’incremento del minimo non imponibile e dell’abolizione dell’Iva sui prodotti del paniere di base. "Ci sembra positivo che il governo nazionale decida applicare correttivi, ma quello che non può fare è disporre incostituzionalmente delle risorse che sono delle province", recita un documento congiunto firmato dai 19 governatori. (segue) (Abu)