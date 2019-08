Usa: Fed, forti divisioni interne su possibilità di ridurre nuovamente tassi interesse (3)

- Lo scorso 19 agosto, il presidente Donald Trump ha esortato ancora una volta la Fed ad operare una riduzione aggiuntiva dei tassi di interesse, criticando fortemente “la mancanza di visione” del suo presidente, Jerome Powell. In una serie di post pubblicati sul suo profilo Twitter, Trump ha ribadito quanto “la nostra economia nazionale sia forte” e chiesto all’istituto di emissione di operare una riduzione del tasso di interesse di riferimento pari ad almeno 100 punti base (equivalenti ad un punto percentuale). Stando al presidente, ciò “migliorerebbe ancora di più la nostra situazione economica, e gioverebbe in maniera significativa anche all’economia mondiale”. (Was)