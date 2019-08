Brasile-Regno Unito: firmato accordo per rafforzare interscambio commerciale (3)

- Le azioni per stimolare l'inserimento internazionale delle compagnie brasiliane e migliorare l'efficienza dei porti, secondo il ministero dell'Economia, dovrebbero iniziare a settembre. Il progetto di proprietà intellettuale è in fase di offerta e sta per essere completato il documento che definisce i progetti di linee guida normative. Il governo britannico ha inoltre affermato che intende investire altri 80 milioni di sterline in Brasile (circa 400 milioni di dollari) nelle aree di facilitazione commerciale, ambiente imprenditoriale, energia, città intelligenti, finanza verde e sanità. Il fondo Prosperity ha un budget di 1,2 miliardi di sterline da investire nei paesi in via di sviluppo entro marzo 2023. (Brb)